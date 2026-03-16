Orhan Gencebay Hastanede Tedavi Altında mı

81 yaşındaki ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede corona virüs şüphesiyle tedavi altına alındığı öne sürüldü. Gencebay’ın yaşam arkadaşı Sevim Emre, bu iddialara tepki göstererek dikkat çekici bir açıklama yaptı.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GİDEMEYECEK MİYİZ?

Sevim Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun.” şeklinde ifade kullandı.

ORHAN GENCEBAY’IN HAYATI

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944’te Samsun’da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 6 yaşında, dönemin tanınmış müzisyeni Emin Tarakçı’dan aldığı keman ve mandolin dersleriyle başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri aldı ve müziğin içine daha da dahil oldu. 10 yaşında ilk bestesini yaparak müzikal yeteneklerini geliştirip sergiledi.

KÜÇÜK BAYRAM İFADESİ

Ortaokul ve lise yıllarında edindiği müzik eğitimiyle birlikte, 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur derslerine yöneldi. Samsun ve İstanbul’daki musiki cemiyetlerinde aktif olarak yer aldı. Çocukluk döneminde, bağlama ustası Bayram Aracı’dan etkilenen Gencebay’a, arkadaşları “küçük Bayram” lakabını taktı. 14 yaşında “Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin” adlı eserini oluşturdu ve 16 yaşında caz ile rock müziğine ilgi göstermeye başladı.

ASKERLİK YILLARI VE MÜZİK KARIYERİ

İstanbul’a gelerek, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda öğrenim gördü. 1964 yılında TRT Ankara Radyosu’na girmeye hak kazandı fakat sınavın iptal edilmesi müzik kariyerine ara vermesine neden oldu. Askerlik görevini yaparken bandoda saksafon çalmayı sürdürdü. 1966’da TRT İstanbul Radyosu sınavını başarıyla geçerek bağlama sanatçısı oldu.

İLK BAĞLAMA YARIŞMASI VE MÜZİK YOLCULUĞU

Bağlama yarışmasında gösterdiği başarı sonrası, müzik kariyerinde önemli adımlar atan Gencebay, birçok sanatçıya eşlik etti. İstanbul’daki halk evlerinde müzik çalışmaları yaparak, kendisine has müzikal tarzını geliştirmeye başladı. “Ağlıyorum Yana Yana”, “Gönül bağları” gibi duygusal eserleriyle tanınmaya başladı.

PLAĞLARIYLA YÜKSELİŞ

1968 yılında “Sensiz Bahar Geçmiyor-Başa Gelen Çekilirmiş” ile serbest çalışmalara başladı. Ardından, 1969 yılında çıkardığı “Bir Teselli Ver-Yorgun Gözler” ile ülke çapında tanınmaya başladı. 1971’de İstanbul Plak’a ortak olan Gencebay, 1972’de Kervan Plak şirketini kurarak müzik endüstrisinde önemli bir rol üstlendi. Bu şirket, dönemin en güçlü plak firmalarından biri olarak adını duyurdu.

35 FİLM VE 1000’DEN FAZLA BESTE

Orhan Gencebay, bugüne dek 35 filmin başrolünde yer alırken, 90’a yakın filmde müzik direktörlüğü yaptı. 1000’i aşkın beste üretmiş olan sanatçının, yaklaşık 300 eseri de kendisi tarafından seslendirilmiştir. Gencebay, eski eşi Azize Gencebay’dan ayrıldıktan sonra, Sevim Emre ile evlilik hayatına devam etmektedir.