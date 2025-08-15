Orhangazi’de Kuzenin Saldırısı: Öldürüldü

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni A.B. ile bir tartışma yaşayan 75 yaşındaki Seyfi Baylar, daha sonra bindiği traktörle oradan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak Baylar, bu esnada silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle vurulan Baylar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak tanımlanan kuzen A.B. ise tutuklandı.

Tartışmanın Nedeni

Alınan bilgilere göre, Orhangazi’nin Narlıca Mahallesi’nde, Seyfi Baylar, aralarındaki eski husumet sebebiyle amcasının 52 yaşındaki oğlu A.B.’nin bağ evine gitti. Tartışma çıkmasının ardından Baylar, evine dönmek üzere traktöre bindiği sırada A.B., kuzenine tüfekle ateş açtı. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Olay Sonrası Gelişmeler

Sağlık ekipleri, Seyfi Baylar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından yapılan savcılık incelemesi sonrasında Baylar’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan kuzen A.B., Narlıca Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.