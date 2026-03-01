Orta Doğu’da Gerginlik Tırmanıyor: Trump Erdoğan İle Görüştü

Orta Doğu’da sıcak saatler yaşanıyor. ABD ile İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıların ardından, ABD Başkanı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin detayları Beyaz Saray tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca, Trump’ın İngiltere ve Kuveyt liderleriyle de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA GÜNE SALDIRI HABERİYLE UYANDI

İran ile ABD arasında müzakerelerin sürdüğü bir dönemde, sabah saatlerinde İsrail ve ABD ortakladı İran’a saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlatıldığını bildirdi. Aynı zamanda ABD Başkanı Trump, İran’a karşı “büyük bir operasyon” başlattıklarını duyurdu. Saldırıların hedefleri arasında başkent Tahran’ın yanı sıra, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah’ın da bulunduğu toplam 24 eyalet var.

CAN KAYBI 201

İran Kızılayı, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 201’e ulaştığını ve 747 kişinin de yaralandığını açıkladı. İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını belirtti. Ayrıca, İran ordusunun Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçları ile saldırılarda bulunduğu bildirildi.

