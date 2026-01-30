Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: ABD’den İlgili Açıklamalar

Orta Doğu’da gerginlik artış gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditleri devam ederken, her iki taraftan da ardı ardına açıklamalar gelmekte. ABD’nin askeri bir müdahalede bulunup bulunmayacağı ise belirsizliğini koruyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaptığı son açıklama dikkatleri üzerine çekti.

İRAN NÜKLEERKABİLİYET PEŞİNDE OLMAMALIDIR Hegseth, İran’ı uyararak, Venezuela’da gerçekleştirilen operasyona atıfta bulunarak “İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemelidir” ifadelerini kullandı.

HAZIRIZ, TIKTI VENEZUELA’DA YAPTIĞIMIZ GİBİ Hegseth ayrıca, “Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız” diyerek, “Tıpkı bu ay Venezuela’da yaptığımız gibi” dedi.