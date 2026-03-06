Yusuf Yazıcı’nın Ailesinde Üzücü Veda Gerçekleşti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın zor anları…
Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Yusuf Yazıcı’nın babaannesi Ayşe Yazıcı, hayata veda etti.
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Ayşe Yazıcı’nın, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü’nde yarın düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Yakınlarının açıklamalarına göre Ayşe Yazıcı, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Cenaze namazı, Taşlıgedik Köyü’nde kılındıktan sonra aile kabristanlığında defnedileceği belirtildi.