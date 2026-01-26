Orta Doğu’da Kritik Gelişmeler ve Türkiye’nin Rolü

Orta Doğu, önemli bir dönemden geçiyor. Suriye’deki yeni gelişmeler, İran’daki rejim karşıtı protestolar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Lübnan’daki değişim ve Türkiye’deki Terörsüz Türkiye süreci gibi meseleler, öncelikle bölge ülkeleri ile uluslararası aktörlerin gündeminde. Bu doğrultuda bir röportaj veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşanan gelişmeler hakkında düşüncelerini aktardı. Fidan aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değindi. Fidan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı bir kimlik siyaseti izlediğini ifade ederek, gelecekte Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin AB’ye katılması için yalvaracağını belirtti.

AB, TÜRKİYE’YE KARŞI KİMLİK SİYASETİ İZLİYOR

Fidan, “Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı kimlik siyaseti izlemeye devam ettiği sürece Türkiye’nin AB üyesi olacağını hiç sanmıyorum. Türkiye söz konusu olduğunda, bizi farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait görerek kimlik siyaseti yapıyor.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda Brexit’in yaşanmayacağını, İngiltere’nin ayrılmayacağını ve Avrupa Birliği’nin günümüzdeki krizlere karşı çok daha dayanıklı olacağını söyledi.

ÜYE OLUN DİYE YALVARACAKLAR

Fidan, “Gün gelecek Avrupa lütfen gelin diye yalvaracak. Bakalım o gün biz ne karar vereceğiz.” ifadesiyle gelecekteki olasılıklara dikkat çekti. Bu ifadeler, Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik olası senaryoları vurguladı.

