Orta Doğu’da Tatbikat Gerginliği: ABD ve İran Hamleleri

ABD ORTA DOĞU’DA HAVA TATBİKATI DÜZENLEYECEK

İran ile ABD arasında devam eden gerilimin ortasında, ABD Orta Doğu’da hava tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada, “AFCENT’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek” ifadesine yer verildi. Tatbikatın amacı, varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelindeki esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmaktır.

HAVA GÜCÜ PERSONELİ GÜVENLİ OPERASYONLAR YÜRÜTECEK

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava Komutanı Derek France, “Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir” şeklinde açıklamada bulundu. Tatbikatın, ev sahibi ülkenin onayı ile, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas bir şekilde, egemenliğe saygı ilkesi gözetilerek yürütüleceği kaydedildi. Bu tatbikat, CENTCOM’un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu’ya ulaştığını açıklamasından kısa bir süre sonra duyuruldu.

İRAN’DAN HAVA TRAFİĞİ UYARISI

Öte yandan, İran Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında yapılacak askeri atış faaliyetleri nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. Hürmüz Boğazı hattında 27-29 Ocak tarihleri arasında askeri atış faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu askeri faaliyetlerin, 5 deniz mili yarıçaplı bir alan içinde yapılacağı, tatbikat süresince bölgedeki hava sahasının yer seviyesinden 7 bin 620 metre (25 bin feet) yüksekliğe kadar kısıtlı ve tehlikeli olacağı belirtildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde bölgeden geçiş yapacak hava araçlarının bu uyarılara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ENDİŞE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırılmasının ardından Basra Körfezi bölgesindeki askeri yığılmadan kaygı duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter’in azami itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, “Tüm aktörleri, gerilimi daha da artıracak veya daha geniş bölgedeki çatışmayı ateşleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaya teşvik ediyor” dedi. Dujarric ayrıca, Genel Sekreter’in İran’la ilgili tüm endişelerin diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla ele alınacağına inandığını ve bölgesel gerilimi azaltmayı amaçlayan tüm çabaları desteklediğini ifade etti. ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya üzerinden USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandığını bildirdi. Bu açıklama, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin gündemde olduğu bir dönemde yapılmıştı.