Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü ve ABD İş Birliği

Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın Türkiye’nin liderliğinde çözülebileceğini belirten güvenlik kaynakları, ABD’nin bu durumu anladığı için Türkiye ile iş birliği sürecine girdiğini ifade etti. Güvenlik kaynaklarına göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 10 Mart Anlaşması’na uymaması durumunda, Şam yönetiminin askeri operasyon düzenleyeceği ve Türkiye’nin de bu süreçte gerekli desteği sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, entegrasyon sürecinde PKK’nın yüksek düzeydeki unsurlarının Suriye yönetimi ve ordusunda yer almasının kesinlikle mümkün olmadığı belirtildi.

ANKARA’YA OLAN İHTİYAÇ ARTIBİLİR

ABD, Türkiye’nin bölgedeki öneminin farkına yeni varmaya başladı. “Türkiye olmadan bu bölgede hiçbir şey başaramazsınız. Küresel bir güç olabilirsiniz ama her şeyi tek başınıza gerçekleştiremezsiniz. Çalışabileceğiniz yegane güç Türkiye’dir” denildi. Son dönemde, Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya çatışmalarında Amerika’nın Türkiye ile iş birliği yapma isteği gözlemleniyor. Genel olarak ABD’nin, Orta Doğu’yu nispi bir istikrara kavuşturarak bölgeden çekilme planı içinde olduğu da ifade ediliyor.

SURİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR

Suriye’de yaşanan büyük yıkımların, yeniden imar sürecini gündeme getirdiğini belirten kaynaklar, bu süreçte Körfez ülkeleri ile Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin ortak çalışmalar yürüteceğini vurguladı. Yeniden imar ve ekonomik sistemin kurulması ile ilgili çalışmaların yavaş yavaş başladığı, ama bunun zaman alacağı ifade ediliyor. Ayrıca, ABD’nin yaptırımları kaldırmasının bu süreçte büyük öneme sahip olduğu da dile getirildi.

TEHDİTLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

SDG’nin yıl sonuna kadar entegrasyon sürecini tamamlayacağına dikkat çekilerek, “Bu organizasyon kendisini lağvetmeli ve orduya entegre olmalıdır. Artık tek bir organizasyon olarak hareket edemeyecekler” denildi. SDG’nin üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasına kesinlikle karşı çıkıldığı belirtildi. 10 Mart anlaşmasının şartlarının yerine getirilmemesi durumunda Suriye hükümetinin operasyon yapacağı kaydedilirken, Türkiye’nin bu durumda destek vereceği vurgulandı. Ayrıca, bazı bölgelerde küçük çaplı çatışmaların devam ettiği ancak eninde sonunda entegrasyonun gerçekleşeceği ifade edildi.

DEAŞ’LA ORTAK MÜCADELE

Şam yönetimi ile ABD’nin DEAŞ’a karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonun, önemli bir eşik oluşturduğu belirtildi. SDG’nin elindeki son argümanın geçerliliğini yitirdiği kaydedildi. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’ın DEAŞ’a karşı ortak hareket merkezi kurma konusunda anlaştığı ifade edildi. Türk personelinin bu merkezde görev alacağı belirtiliyor.

İKİNCİ GRUP EĞİTİMDE

Suriye ordusunun Türk birliklerinden faydalanarak yürüttüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor. İkinci grubun Türkiye’deki eğitime başlamasına ise kısa bir süre kaldığı bildirildi. Eğitimlerin verimli bir şekilde ilerlediği aktarılıyor.