Orta Doğu’daki Çatışmalarda Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Orta Doğu’da süregelen ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, 28 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Çatışmaların başka ülkelere sıçramasıyla, sıcak gelişmeler ve açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD tarafından başlatılan saldırılar, yedinci gününe ulaşmışken, Türkiye’den de konuya dair önemli tepkiler geliyor. Dünya genelinden liderler, çatışmalara karşı açıklamalarını peş peşe yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “İran’a yönelik saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz” şeklindeki ifadeleriyle durumu değerlendirmişti.

Savaşın etkilerinin devam ettiği günlerde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk çabası içine girdiğini belirterek, “Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabuluculuk, İran halkını hafife alan ve bu çatışmayı başlatanları hedef almalıdır” ifadelerini kullandı.

