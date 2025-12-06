Orta Doğu Ülkelerinden Gazze İçin Ortak Açıklama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gazze’deki durumla ilgili ortak bir bildiri yayımladı. Dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır’a göndermek amacıyla Refah Sınır Kapısı’nın tek yönlü açılması hakkında duydukları derin endişeyi dile getirdi. Bakanlar, Filistin halkını topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettiklerini belirtti.

TRUMP PLANI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği planın, Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin ayrılmaya zorlanmaması amacıyla tam olarak uygulanması gerektiğinin altı çizildi. Bu bağlamda, Filistin halkının topraklarında kalmalarını ve istikrarın yeniden sağlanmasını hedefleyen koşulların oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Ateşkes VE İNSANİ YARDIMLARIN ÖNEMİ

Bakanlar, Trump’ın bölgede barışı sağlama konusundaki samimiyetini takdir ettiklerini belirterek, güvenlik ve barışı sağlamanın yanı sıra bölgesel istikrarı güçlendirecek “Trump Planı”nın zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekliliğini vurguladı. Bunu takip eden ateşkesin sürekliliğinin sağlanması, sivillerin acılarının azaltılması, Gazze’ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması ve bölgedeki yeniden yapılanma sürecinin başlatılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki sorumluluklarını yeniden almasına yönelik gerekli ortamın oluşturulması gerektiği belirtildi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Bakanlar, ülkelerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı ve ilgili tüm kararların uygulanmasını sağlamak ve uluslararası meşruiyet ile iki devletli çözüm çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir barış ortamı oluşturmak için ABD ve diğer uluslararası ve bölgesel aktörlerle işbirliği yapmaya devam etme arzusunu dile getirdi. Ayrıca, bu çabaların, 4 Haziran 1967 sınırları içerisinde, Gazze ve Batı Şeria’daki işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere, Doğu Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yol açması gerektiği ifade edildi.