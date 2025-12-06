Ortak Ülkelerden Gazze Açıklaması: Filistin Halkının Hakları Korunmalı

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gazze’deki durumla ilgili ortak bir değerlendirme yaptı. Dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır’a nakletme amacıyla Refah Sınır Kapısı’nın tek yönlü açılmasına dair açıklamalarını büyük bir endişe ile karşıladıklarını dile getirdi. Filistin halkına yönelik topraklarından çıkarılma girişimlerini kesin bir dille reddettiklerini belirten bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın, Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü olarak açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze sakinlerinin zorla ayrılmalarının önlenmesi hedeflerine yönelik gerekliliklerin yerine getirilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

TRUMP PLANINA ACİL İHTİYAÇ VURGUSU

Bakanlar, Trump’ın bölgedeki barış amacı doğrultusundaki kararlılığını takdir ettiklerini ifade ederken, güvenlik, barışın sağlanması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için “Trump Planı”nın herhangi bir gecikmeye mahal vermeden hayata geçmesinin zaruri olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, ateşkesin sürdürülmesi, sivillerin yaşadığı acıların hafifletilmesi, Gazze’ye insani yardımların sınırsız bir biçimde ulaşması, erken iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmaları için gereken koşulların oluşturulması gerektiği, böylece yeni bir güvenlik ve istikrar döneminin başlaması için zemin hazırlanmasının şart olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE VURGU

Dışişleri bakanları, ülkelerinin BMGK’nın 2803 sayılı kararının ve ilgili tüm BMGK kararlarının eksiksiz uygulanmasına dair taahhütlerini yineleyerek, uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanabilmesi için ABD ile diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerle çalışmaya ve koordinasyona devam etme niyetini teyit etti. Ayrıca bu çabaların, 4 Haziran 1967 sınırları içinde, Gazze ve Batı Şeria’da işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlaması gerektiği vurgulandı.

