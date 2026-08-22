Osimhen Baros’u Geçerek Üçüncü Sıraya Yükseldi

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Galatasaray’ın yıldız santrforu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde önemli bir rekora daha imza attı. Takımdaki iki sezonluk performansıyla hem şampiyonluklarda hem de Avrupa arenasında başrol oynayan Nijeryalı golcü, gol istatistiklerinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı resmi maçlarda fileleri havalandırmaya devam ediyor.

OSIMHEN REKORLARA KOŞUYOR

Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 74 resmi maçta 59 kez gol sevinci yaşadı. Yeni sezonda da golcü performansını sürdüren yıldız oyuncu, geride kalan 2 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol birden kaydetti. Bu gollerle toplam gol sayısını 63’e yükselten Osimhen, unutulmaz golcülerden Milan Baros’u geride bıraktı. Nijeryalı futbolcu, 61 golde kalan Baros’u geçerek Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı oyuncusu konumuna yerleşti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE İKİ EFSANE

Nijeryalı golcünün hızla yükseldiği Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncuları listesinde iki efsane isim zirvede bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, attığı 77 golle listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci basamakta ise 72 golle sarı-kırmızılı kulübün efsanevi 10 numarası Gheorghe Hagi bulunuyor. Osimhen, bu iki ismi yakalayarak zirveye ulaşmak için mücadelesini sürdürüyor.