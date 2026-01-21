Osimhen: Galatasaray’ı Özlemişim ve Manchester City Zorluğu

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇINDAN BİRİNCİ PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10’a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda attıkları golle maçı önde tamamlamış, ikinci yarıda ise konuk ekibin eşitlik golü ile puan paylaşımında bulunmuş oldu.

“GALATASARAY’I ÇOK FAZLA ÖZLEDİM”

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı sonrası duygularını dile getirerek, “Galatasaray’ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımız vardı. Mutluyum performansımızdan.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“MANCHESTER CITY DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ”

Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde bir sonraki hafta karşılaşacakları Manchester City’nin zorluğu hakkında da, “Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico’ya oynadığımız gibi oynamalıyız.” ifadelerini kullandı.