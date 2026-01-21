Osimhen Galatasaray Puan Durumunu Yorumladı

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD İLE BERABERE KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1’lik skorla berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puan toplamını 10’a çıkardı.

GALATASARAY’I ÇOK FAZLA ÖZLEDİM

Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı sonrası, “Galatasaray’ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımız vardı. Mutluyum performansımızdan.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MANCHESTER CITY DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ

Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki rakipleri Manchester City hakkında da konuştu. “Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico’ya oynadığımız gibi oynamalıyız.” ifadelerini kullandı.