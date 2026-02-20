Osimhen İçin Avrupa’nın Devleri Kıyasıya Yarışta

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyerek taraftarların kalbini kazanan Victor Osimhen, bu sezon başında Napoli’den 75 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan ve Avrupa’dan gelen yüksek teklifleri geri çevirerek tercihini Sarı-Kırmızılı ekipten yana kullandı. Osimhen, sahadaki etkileyici performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerini peşinden sürüklüyor.

23 MAÇTA 20 GOLE DİREKT KATKI!

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplam 23 maçta mücadele eden Osimhen, rakip fileleri 15 kez havalandırarak 5 de asist yaptı. Bu istatistikler, onun kalitesini bir kez daha kanıtlar nitelikte. İspanyol spor basınında öne çıkan portallardan biri, Galatasaray’ın yıldızının yaz transfer döneminde en çok konuşulacak isim olacağını belirtti.

DEVLERİN BÜYÜK SAVAŞI: PSG, BAYERN VE ATLETICO PUSUDA!

Haberin detaylarında, hücum hattında öne çıkan bir golcü arayışındaki Avrupa’nın üç büyük kulübünün Osimhen için kıyasıya bir mücadeleye gireceği vurgulandı. Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Luis Enrique’nin takıma “rüya” bir takviye olarak Osimhen’i hedeflediği iddiasıyla gündemde. Fransız devinin Galatasaray’a bonservis rekoru kıracak bir teklif yapmaya ve oyuncuya yüksek bir maaş sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bayern Münih ise Aradığı “geleneksel ve dominant 9 numara” profiline en uygun ismin Osimhen olduğu belirtilerek, bu transfer için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Atletico Madrid de hücum hattını güçlendirmek amacıyla Osimhen’i ideal bir alternatif olarak görüyor; ancak, Madrid temsilcisinin PSG ve Bayern’in açacağı astronomik açık artırmada ne kadar ilerleyebileceği henüz belirsizliğini koruyor. Galatasaray yönetiminin yaz aylarında gelecek bu dev teklifler karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ise Türk futbolunun en büyük merak konusu haline geldi.