Osimhen’in Durumu Ve Galatasaray’ın Hedefleri

Lider Galatasaray, Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde dikkat çekici demeçlerde bulundu.

JUVE MAÇLARI SONRASI ZORDUR

Özgüvenin yüksek olduğuna vurgu yapan Buruk, “Juve maçları sonrası zordur. Ancak, şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Özgüvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem çarşamba.” şeklinde konuştu.

PUAN FARKINI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Puan farkıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, “Ligde öndeyiz ama puan farkını kaybetmek istemiyoruz. Avrupa’da aldığımız sonuçla 3 kulvarda gitmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

OSIMHEN’İN SON DURUMU

Osimhen’in mevcut durumu hakkında bilgi veren Buruk, “Eksiğimiz Osimhen, dizinde ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Daha önce böyle bir ağrıda oynattık. Bugün ağrısının çok olduğunu söyleyince risk almadık. Yorgun oyuncular vardı. Değişiklikler yaptık.” şeklinde konuşarak, takımın kadrosundaki değişikliklere dikkat çekti.

