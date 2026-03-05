Osimhen’in Sözleşmesi Üzerine Başkan Özbek’ten Açıklama

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, sergilediği üst düzey performans ile hem taraftarların hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Attığı goller ve sahadaki enerjisiyle sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli figürlerden biri haline gelen Nijeryalı yıldız, kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmezleri arasında yer almaya başladı.

PERFORMANSINDAN MEMNUNİYET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen’in performansı konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tecrübeli başkan, oyuncuyu kulüp tarihinin efsanevi isimlerinden Metin Oktay ile kıyaslayarak, “Galatasaray’a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay’dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen… Olağanüstü! Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi,” şeklinde ifadeler kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Aynı zamanda başkan Özbek, Osimhen’in sözleşme detayları hakkında da bilgi verdi ve oyuncunun kontratında serbest kalma maddesi bulunmadığını belirtti. Özbek, “Osimhen’in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim,” şeklinde açıklamalarda bulundu.