Osimhen Krizi Nijerya Basınında Konuşuluyor

osimhen-krizi-nijerya-basininda-konusuluyor

Nijerya Milli Takımı’nda Victor Osimhen’le ilgili olaylar devam ediyor. Afrikа Uluslar Kupası’yla ilgili Mozambik ile oynanan maçta, Osimhen’in takım arkadaşı Ademola Lookman ile kavga etmesi olay yarattı. Oyundan çıktıktan sonra soyunma odasında “Akreditasyonumu yakın, Türkiye’ye dönüyorum” diyerek rest çeken golcü hakkında Nijerya basınından çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

DUYGULARINA YENİK DÜŞTÜ AMA…

Nijerya basını, Osimhen’in bu tepkisini “kazanma hırsına” ve “duygusallığına” bağladı. Yıldız futbolcunun o anki ruh haliyle hareket ettiği ancak sonrasında sakinleştiği aktarıldı.

HATASINI ANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Olayla ilgili yorum yapma fırsatı bulan Nijeryalı gazeteciler, Osimhen’in takım için değerine dikkat çekerken, krizin kısa sürede çözüleceği yönünde tahminlerde bulundu. Yapılan yorumda, “Osimhen tutkulu bir oyuncu. O an kontrolünü kaybetti ama şu an sakinleştiğini ve hatasını anladığını düşünüyorum. Takım arkadaşlarıyla arası düzelecektir” denildi. Galatasaraylı taraftarların da “Acaba İstanbul’a mı dönüyor?” kaygısıyla takip ettiği bu durum, şu an için “ateşkes” ile sonuçlanmış gibi görünüyor.

