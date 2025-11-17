Osimhen Sakatlığı Nedeniyle Maçta Yer Alamadı

osimhen-sakatligi-nedeniyle-macta-yer-alamadi

Nijerya, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında sahada yer alan Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamayarak yaşadığı sakatlıkla Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına giden Osimhen’in gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

NIJERYA’NIN YENİLGİSİ

Nijerya, penaltı atışları sonucunda Demokratik Kongo’ya kaybederek Dünya Kupası hayallerine veda etti. Maç sonrasında Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Osimhen’den gelecek haberi merak içinde beklemeye koyuldu.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, “Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı” şeklinde bilgi verdi.

SAKATLIKLAR ENDİŞE YARATIYOR

Osimhen, eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlık yaşamıştı. Son dönemlerde peş peşe gelen sakatlıklar, hem oyuncunun durumu hem de Nijerya Milli Takımı için kaygı verici bir durum yaratıyor.

