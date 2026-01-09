Suriye Geçiş Hükümetine Avrupa’dan Yüksek Düzey Ziyaret

Suriye Geçiş Hükümeti, Esad rejiminin düşüşünün ardından ülkenin yeniden inşası için uluslararası ilişkilerini geliştirmeye odaklanıyor. Suriye resmi ajansının aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Görüşmeden önce ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, Costa ve von der Leyen ile buluştu.

AVRUPA, DESTEK İÇİN HAZIR

Görüşmenin ardından von der Leyen ve Costa, yaptıkları açıklamalarda Suriye halkının yeniden umut bulduğunu dile getirdi. Von der Leyen, X platformunda yaptığı paylaşımla, “On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.

AB’NİN DESTEĞİ SÜRECEK

Costa ise, “Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB’nin Suriye’ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

DEVRİMDEN İTİBAREN İLK ZİYARET

Bu görüşme, Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesinin akabinde AB’den Suriye’ye gerçekleştirilen en yüksek düzeyli ziyaret olma özelliğini taşıyor.

ÜRDÜN-AB ZİRVESİ

Ursula von der Leyen ve Antonio Costa, 8 Ocak’ta Ürdün’ün Amman kentinde düzenlenen Ürdün-AB zirvesine katılmıştı.

DEVRİM SONRASI İLİŞKİLER

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 20 Mayıs 2025’te Şam’a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu. Ayrıca, AB Komisyonunun Akdeniz’den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025’te Suriye’yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimi için AB’nin istikrar ve refah sağlama hedefini vurgulamıştı.