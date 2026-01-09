Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı, yakın zamanda ABD’den dönüşünde havaalanında gözaltına alındı.

ADLİYEYE İFADESİ İÇİN SEVK EDİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Şeyma Subaşı, savcıya ifade verdi. Nöbetçi hakimlik, Subaşı’nın ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Gözaltına alınmasının ardından saç ve kan örneği veren Subaşı’nın uyuşturucu testi sonuçlandı.

UYUŞTURUCU TESTİNDEN POZİTİF SONUÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Subaşı’nın verdiği kan ve saç örneği ile gerçekleştirilen uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” olarak belirlendi. Bu doğrultuda, Subaşı’nın testinde kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin’in yanı sıra ilaç etkisi gösteren Ketamin maddesi tespit edildi.

KENDİSİ KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Diğer yandan, kısa bir süre önce şüpheli, test sonuçları gelmeden önce uyuşturucu kullandığını kabul etmişti. Şu an itibarıyla, yürütülen soruşturma kapsamında 12 ünlü isim tutuklandı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROLLER

Tutuklanan isimler arasında iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve birçok tanınmış kişi bulunuyor. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlı kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadeleri alınan şüphelilerden bazıları, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilirken, bazıları da adli kontrol istemiyle hakimliğin önüne çıkarıldı. Sulh ceza hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

ÜNLÜLER ÜZERİNE YAPILAN OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim tarihinden bu yana yoğun bir operasyon süreci yaşandı. Müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının dahil olduğu çok sayıda tanınmış kişi ifadelere katılırken, uyuşturucu kullanımıyla ilgili kan ve saç örneği verme işlemi gerçekleştirildi.