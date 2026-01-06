Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

KAZA YERİNDE MADDİ HASAR SÖZ KONUSU

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı bölgesinde bulunan hemzemin geçitte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Saim F. yönetimindeki 80 AAG 796 plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı esnada hareket halindeki bir yük treniyle çarpışma meydana geldi.

ÇARPIŞMA SONUCU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluştu, öte yandan kazada can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirildi. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hemzemin geçitte güvenlik tedbirlerini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

