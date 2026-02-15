Osmaniye’de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

osmaniye-de-iki-otomobil-carpisti-4-yarali

Kaza, Yarbaşı beldesinde yer alan Karacaören Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet D. yönetimindeki 80 ABP 729 plakalı otomobil, Mehmet Ali K. idaresindeki 31 AHP 025 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPMA SONUCU YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gözlemleyenlerin durumu bildirerek yardıma çağırması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi. Yaralılar, gerekli ilk yardımın ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.

