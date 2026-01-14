Osmaniye’de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

osmaniye-de-minibus-ile-hafif-ticari-arac-carpisti

Kaza, Toprakkale karayolunda gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Bu kazada her iki araçta yer alan toplam 7 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE KOLLUK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Araçlardan çıkarılan yaralılara, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sebebiyle bir süre kontrollü olan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

