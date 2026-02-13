Osmaniye’de Otoyolda Temizlik Yapan İşçilere Otomobil Çarptı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde, sabah saatlerinde gerçekleşti. Gece meydana gelen kazalar ve yağan yağışların ardından karayolu ekiplerinin temizlik çalışmaları yaptığı alana, Halil B. yönetimindeki bir otomobil girerek dubaları devirerek yola daldı.

İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

Otomobilin çarpması sonucu işçiler yola savruldu. Olayın ardından acil durum ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, karayolu işçisi Hüseyin Melih Gökçek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan üç işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.