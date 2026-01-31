Osmaniye’de Yaşanan Trafik Kazasında İki Yaralı

osmaniye-de-yasanan-trafik-kazasinda-iki-yarali

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu’nda meydana geldi.

KAYGAN ZEMİNDEN DOLAYI KAZA

Alınan bilgiler ışığında, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve devam eden yol çalışmaları sonucunda sürücüler direksiyon hâkimiyetini kaybetti. İki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, refüjde bulunan bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

DİREK DEVRİLDİ, TRAFİK DÜZENİ ETKİLENDİ

Kaza neticesinde aydınlatma direği devrilirken, yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı ve otomobillerde önemli derecede maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da İstatik Duvarda Çökme Olayı Gerçekleşti

Malatya'da altı katlı bir bina, istinat duvarının çökmesi sonucu tehlike yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver getirildi. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev alacak. Başka atamalar da gerçekleştirildi.
Gündem

Hatay’da Feci Kaza: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Hatay'da minibüsün karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan ilkokul öğretmeni Hasan Çakır, hastanede hayatını kaybetti.
Gündem

BM Güvenlik Konseyi: Kıbrıs Barış Gücü Süresi Uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.
Gündem

ABD’nin İran’a Saldırı Planları Pazar Günü Başlayabilir

ABD'nin, pazar sabahı İran'a saldırı gerçekleştireceği yönünde basında çeşitli iddialar yer aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.