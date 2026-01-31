Osmaniye’de Yaşanan Trafik Kazasında İki Yaralı

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu’nda meydana geldi.

KAYGAN ZEMİNDEN DOLAYI KAZA

Alınan bilgiler ışığında, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve devam eden yol çalışmaları sonucunda sürücüler direksiyon hâkimiyetini kaybetti. İki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, refüjde bulunan bir aydınlatma direğine çarparak durabildi.

DİREK DEVRİLDİ, TRAFİK DÜZENİ ETKİLENDİ

Kaza neticesinde aydınlatma direği devrilirken, yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı ve otomobillerde önemli derecede maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.