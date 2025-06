Osmaniye Ormanlarına 5 Ay Giriş Yasak

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLENİYOR

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, Osmaniye’de ormanlık alanlara yönelik yasaklamalar artıyor. 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında orman yangınlarını önlemek amacıyla, belirli alanlar dışında Osmaniye il sınırları içindeki tüm ormanlara giriş yasaklandı.

YASAKLANAN ALANLAR VE ÖNLEMLER

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri ve Karatepe-Aslantaş Milli Park alanları gibi yerler dışında kalan tüm ormanların girişinin yasaklandığı belirtildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, sadece belirli mesire alanlarında ateş yakmadan piknik yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca, “Ormanlarda ve kenarlarında yanıcı, patlayıcı, cam, çöp, inşaat atığı bırakmak yasak” denildi. İnşaat halindeki alanların yangın söndürme tüpü bulundurması gerektiği hatırlatıldı.

İLAÇLAR VE EYLEM PLANI

Hedeflenen önlemler arasında, orman kenarındaki tesislerin koruma bandı oluşturması ve enerji nakil hatlarının geçtiği alanlarda bakım yapılması da yer alıyor. Belediyeler, çöp toplama alanlarında yangın önlemleri alacak ve devriye kontrolleri artırılacak. Orman içindeki etkinliklerde havai fişek gibi maddelerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Yangın ihbarları için 112 Acil hattına başvurulabileceği belirtildi. Ayrıca, anız yakılmaması konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapılacak.