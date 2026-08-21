Osmaniye’de 217 Bahçe Sorumlusu İçin Başvurular Başladı

Osmaniye’de okullarda görev yapacak 217 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) ilanı yayımlandı. Kadın ve erkek adayların başvurabildiği 6 ay süreli “Bahçe Sorumlusu” alımları İŞKUR üzerinden kabul ediliyor. Program kapsamında işe alınacak personeller, okul bahçeleri ile giriş çıkış alanlarında gözetim ve yönlendirme yapacak.

OKUL BAHÇELERİNDE GÜVENLİK VE DÜZEN SAĞLANACAK

Yeni personeller okul bahçelerindeki düzenin korunmasına katkı sunacak. Ayrıca öğretmenlerin yürüttüğü bahçe nöbeti görevlerine de destek verecekler.

İLÇELERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Osmaniye Merkez için 102 kişilik kontenjan ayrıldı. Kadirli ilçesinde 46, Düziçi’nde 40 ve Bahçe’de 12 kişi görev alacak. Toprakkale için 11, Sumbas için 4 ve Hasanbeyli için 2 kişi alınacak.

BAŞVURU SÜRECİ 24 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

20 Ağustos 2026’da başlayan başvuru süreci 24 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. ALO 170 iletişim hattı da başvuru için kullanılabilecek.