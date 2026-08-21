ÖSYM Sınav Görevlilerine Ödenecek Ücretler Belli Oldu

Eğitim
Sınav sırasında öğrenciler ve bir görevli etkileşimde bulunuyor
ÖSYM, bu hafta sonu üç önemli sınavı eş zamanlı olarak gerçekleştirecek ve 9 bin 90 görevli sahada yer alacak.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu üç önemli sınavı eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Adaylar, e-YDS 2026/9, TUS 2. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem oturumlarında ter dökecek. Sınav maratonunda emniyet mensupları dahil toplam 9 bin 90 görevli sahada yer alacak. Görevli öğretmenlere ödenecek 2026 yılı ücretleri de netleşti.

SINAV GÖREVLİLERİNİN 2026 ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

ÖSYM yönetmeliği kapsamında hafta sonundaki oturumlarda görev yapacak idareci ve öğretmenlerin ödemeleri açıklandı. Bina sorumlusu görevindeki okul müdürleri 2.641 TL alacak. Engelli salon görevlileri için belirlenen ücret 2.528 TL oldu. Salon başkanı ve bina cihaz sorumlusu 2.322 TL ödeme alacak. Gözetmenler 2.123 TL, yedek gözetmenler ise 1.858 TL ile ödüllendirilecek.

E-YDS CUMARTESİ, TUS VE STS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Sınav takvimine göre e-YDS 2026/9 İngilizce oturumu Cumartesi günü uygulanacak. Oturum, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde düzenlenecek. Pazar günü ise 14 ildeki 15 merkezde TUS 2. Dönem sınavı yapılacak. Aynı gün Ankara’da STS Tıp Doktorluğu sınavı iki aşamalı olarak icra edilecek. TUS ve STS oturumlarının sonuçları 17 Eylül’de adaylarla paylaşılacak.

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