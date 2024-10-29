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Otel Önünde Saldırı: 4 Gözaltı Alındı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Dün sabah saatlerinde Karagöz Caddesi’nde bir olay yaşandı. Eski Zafer Partisi İl Başkanı ve iş insanı olan Mehmet Pamuk, kendisine ait olan otele giriş yapmak istediği sırada, caddeden geçen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Pamuk’un ayaklarından vurulmasıyla hastaneye kaldırıldı.

POLİSİN GÖZALTI İŞLEMLERİ

Polis, görüntülerden tespit ettikleri motosikletteki iki kişiyi ve onlara azmettiren iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından dört şüpheli adliyeye gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Gaziantep Valiliği, bu konu üzerine bir duyuru yaptı. Duyuruda “Emniyet Müdürlüğümüz Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, tabanca ile ateş eden şüphelinin daha önce Pamuk City Otel’in yanında bulunan bir barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır” şeklinde ifadeler yer aldı.

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