Otlukbeli Maden Ocağında Yanık Vakası Yaşandı

otlukbeli-maden-ocaginda-yanik-vakasi-yasandi

Otlukbeli ilçesindeki bir maden ocağında çalışan 54 yaşındaki Sezen, iş yerine gittiğinde arkadaşına yardım etmek istedi.

KAZADA YANIKLAR OLUŞTU

Sezen, kaloriferleri yakmaya çalışan arkadaşına destek olmak amacıyla kazana benzin dolu bidonu döküldü. Bu esnada meydana gelen parlama sonucu Sezen yüzünden yaralandı. Yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde 1’inci ve 2’nci derece yanıklar oluşan Sezen, sağlık ekipleri tarafından Otlukbeli İlçe Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilen Sezen’in tedavisi devam ediyor.

Olayı anlatan Mehmet Sezen, arkadaşının üşüdüğünü belirterek, aslında sadece ona yardım etmek istediğini söyledi. Kazanda benzin veya tiner olduğunu ve bu nedenle ateşin parladığını dile getiren Sezen, alevlerin yüzüne sıçramasıyla yüzünü montuyla kapatarak oksijeni kestiğini aktardı. Büyük bir tehlike atlattığını ifade eden Sezen, yaşananların kendisi için büyük bir ders olduğunu vurguladı.

Sezen, meydana gelen parlamada alnı, çenesi, kulakları ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıkların oluştuğunu belirtti. “Ben yandım, kimse yanmasın. Vatandaşlar benzin gibi yanıcı maddeleri, yakıtları sobaya, kazana katmasın. Daha büyük tehlikeler olabilir, mümkün olduğu kadar böyle bir hata yapmasınlar.” derken, tedavi sürecinin iyi gittiğini de sözlerine ekledi.

MEDİKAL TEDAVİLER SÜRÜYOR

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Emre Nohutçu, alev yanığına bağlı olarak yüz bölgesinde 1. ve 2. derece yanıklar yaşayan hastalarını yakından takip ettiklerini, tedavi sürecinin medikal ve pansuman bakımından devam ettiğini bildirdi.

