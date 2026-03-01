Otobüs Durağında Saldırı: Mehmet Y. Ağır Yaralandı

Olay, Seyhan ilçesinin Bülent Angın Bulvarı’nda gerçekleşti. İddialara göre, 25 yaşındaki Mehmet Y., otobüs beklerken husumetlisi tarafından silahla vuruldu ve saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Mehmet Y.’yi hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı, bu arada polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak amacıyla araştırma başlattı.