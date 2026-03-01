Otobüs Durağında Saldırı: Mehmet Y. Ağır Yaralandı

Olay, Seyhan ilçesinin Bülent Angın Bulvarı’nda gerçekleşti. İddialara göre, 25 yaşındaki Mehmet Y., otobüs beklerken husumetlisi tarafından silahla vuruldu ve saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Mehmet Y.’yi hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı, bu arada polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak amacıyla araştırma başlattı.
ABD Başkanı Trump Hamaney’in Ölümünü Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Ali Hamaney'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Tesla’nın Cyberbeast Modeline Radikal İndirim Yapıldı
Tesla, Cyberbeast modelinin fiyatını 114 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara düşürerek büyük bir indirim yaptı ve lüks paketleri kaldırarak satışları artırmayı hedefliyor.
Galatasaray Fatih Terim Sansürünü Düzeltmek İçin Harekete Geçti
Galatasaray, 1980-81 sezonundaki armasız formayı modern detaylarla yeniden üretip satışa sundu. Fatih Terim'in sansürlü tanıtımı tepki görünce düzeltildi ve tekrar yayımlandı.
Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Trump Erdoğan ile Görüştü
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.
Galatasaray Sezonun Kritik Virajında Yoğun Mücadele Veriyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak. Mart ayında 20 günde 6 resmi maç yaparak sezonun en zorlu dönemine hazırlık yapacak.