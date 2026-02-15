Otomobil Çarpmasıyla Yaralanan 9 Yaşındaki Çocuğun Durumu Açıklandı

Olay, Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta gerçekleşti.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA ARAÇ ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 9 yaşındaki özel gereksinimli S.S.’ye, hızlı seyreden bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanarak yardım beklemeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayrıca, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Konuyla ilgili olarak, soruşturma başlatıldığı bildirildi.