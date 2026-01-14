Otomobil Kazası İnegöl’de Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

KAZA İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, İnegöl’ün Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Burada, Barış G. (35) yönetimindeki 34 ZP 7345 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırıma, ardından da bir ağaca çarptı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza neticesinde, sürücü Barış G. ile araçta bulunan Özcan S. (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

