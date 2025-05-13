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Otomobil Sondaja Çarptı, İki Ölü

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TRAJEDİK KAZA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bugün saat 16.00 civarında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, herkesi derinden üzüntüye boğdu. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde ilerleyen 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsü Merve Ü.’nün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir sondaj makinesine çarptı.

KAYIPLAR YAŞANDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Merve Ü. ve araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve oğulun cenazeleri, olay sonrası gerçekleştirilen incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, olay çevrede büyük bir üzüntüye neden oldu.

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