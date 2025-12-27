Otopark Düzenlemelerinde Önemli Değişiklikler Yayımlandı

otopark-duzenlemelerinde-onemli-degisiklikler-yayimlandi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle Otopark Yönetmeliği’nde kayda değer değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişiklikler, yapıların otopark yükümlülüklerine yönelik yeni ölçütler belirliyor.

OTOPARKTA ALAN KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR

Yayımlanan düzenlemeye göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesindeki 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak revize edildi. Bu değişimle birlikte belirli yapıların otopark zorunluluğunu kapsayan alan büyüklüğü artırıldığı belirtildi.

METREKARELER BÜYÜYOR

Yine yönetmeliğin Ek-1 bölümünde, “Sağlık Yapıları” başlığı altında yer alan hastaneler için otopark hesabında dikkate alınan alan ölçüsü de güncellendi. Önceden 75 metrekare olarak uygulanan kriter, artık 85 metrekareye yükseltildi. Bu güncellemeler, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi ve uygulamasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.

