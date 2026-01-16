Otopark Ücretleri Eleştiriliyor: Sağlıkta Ücretsiz Hizmet İhlali

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN YENİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Otopark Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre, ağız diş sağlığı merkezleri, hastaneler ve üniversitelerin otopark ihtiyacını karşılaması gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda, yeterli alanın bulunmaması durumunda dahi ek alanla bu ihtiyacın ücretsiz olarak sağlanması zorunlu. Ancak son zamanlarda özel hastanelerin otopark ücreti almaya başlaması, kamuoyunun dikkatini çekti.

< б>ÖZEL HASTANELERİN YÜKSEK OTOPARK ÜCRETLERİ HEDEFTE< /b>

Özel hastanelerde otopark ücretlerinin 400 TL’den başladığı, vatandaşların tepkisini çektiği belirtildi. Ayrıca, vale hizmeti sunan özel hastaneler, talebe yetişemedikleri için ek alan kiralamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Otopark sorununu şikâyet platformlarına aktaran hastalar, yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getiriyor: “Hastanenin otoparkını kullandığım için henüz 1 saat dolmamış olmasına rağmen 300 TL gibi fahiş bir ücret alındı. Fiş istemediğiniz sürece kesinlikle vermiyorlar, ısrarla talep edince fiş verildi ancak onun üzerinde de ‘vale hizmeti’ yazıyor.”

< b>ACİL GİRİŞ YAPAN HASTALARDAN DA ÜCRET ALINIYOR< /b>

Acil giriş yapan bir vatandaş ise, “29.11.2025 tarihinde İstanbul Maltepe’de bulunan … hastanesi önündeki otoparkta vale hizmeti için benden 350 TL ücret alındı. Hastane önü, acil ve polikliniklere gelen hastalar ve hasta yakınları için zorunlu olarak kullanılan bir alan olmasına rağmen, alınan bu yüksek otopark/vale ücretini hiçbir şekilde kanuni ve etik bulmuyorum,” dedi.

< b>HASTA YAKINLARINDAN YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR< /b>

İstanbul’daki bir özel hastanede ameliyat olan K. D., “16 Eylül’de … Üniversitesi Hastanesi’nde kızımın ameliyatı için yatış yaptık ve üç gece hastanede kaldık. Bu süreçte aracımızı otoparkta tuttuk. Otopark ücretinin yatan hastalardan da alındığını öğrendik. Saatlik ücretin 200 TL olduğu söylendi. Yatan hasta yakını olarak böyle bir uygulamanın olması bana çok mantıksız geldi; çünkü hastamızı dışarıya yürüterek götürmemiz mümkün değil ve zaten başka alternatifimiz yok,” ifadelerini kullandı.

< b>ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI YETERSİZ< /b>

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin ücretsiz otopark alanlarının mevcut olduğunu belirtti. Ancak bu alanların, talebe yetişmediğini ve mevcut alanın yalnızca talebin 10’da birini karşıladığını ifade etti. Bahat, sabah saatleri arasında hastanelerin otoparklarının yoğun olduğunu ve başka kiralık alanlar edinmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

< b>KANUNA AYKIRI UYGULAMALAR VAR< /b>

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel hastanelerin otopark bulundurma zorunluluğunun mevzuatla belirlendiğini, ancak neredeyse tüm özel hastanelerin bu kuralı dikkate almadığını vurguladı. Ağaoğlu, vatandaşların bu otoparklara ödedikleri ücretlerin fişleriyle birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabileceklerine dikkat çekti.

< b>OTOPARK İKAMETİ GÜNCELLENDİ< /b>

Özel hastanelerinin otopark ücretlerine yönelik artan şikayetler sonucunda yeni yönetmelik güncellendi. 27 Aralık 2025’te yayımlanan düzenleme ile hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı.