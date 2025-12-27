Otopark Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Otopark Yönetmeliği’nde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, binaların otopark yükümlülüklerine dair yeni ölçütlerin getirilmesini sağladı.

OTOPARKTA ALAN KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan düzenleme ile Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak revize edildi. Bu değişiklikle birlikte belirli yapıların otopark zorunluluğu için gereken minimum alan büyüklüğü artırılmış oldu.

METREKARELER BÜYÜDÜ

Ayrıca, yönetmeliğin Ek-1 bölümünde bulunan “Sağlık Yapıları” başlığı altında hastaneler için otopark hesaplamasında kullanılan alan ölçüsü de güncellendi. Önceden 75 metrekare olarak belirlenen kriter, yeni düzenleme ile 85 metrekareye yükseltildi. Bu değişiklikler, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Uygulamanın sorumluluğu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi.