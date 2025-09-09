OVP: Kayıt Dışılıkla Mücadele Etkinliği Artacak

DİJİTAL SİSTEMLERLE VERGİ TOPLAMA ARTIRILACAK

Vergi toplamayı artırmak ve kayıtdışı ile mücadelede dijital sistemlerden yararlanma ön plana çıkıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) kayıtdışı ile mücadele ve denetim süreçlerinin etkinliğini artırmak için önümüzdeki üç yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler sıralandı. Bu süreçte, kayıtdışı ekonominin önlenmesine yönelik kararlılıkla mücadele edilecek ve denetim mevcut süreçler daha etkin hale getirilecektir.

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİKULLANILACAK

Kayıtdışılıkla mücadele, yapay zekâ ve büyük veri gibi teknolojik olanakları kullanarak risk analiz faaliyetleriyle yürütülecek. Tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla bu sürecin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, vergide adaletin sağlanması ve vergiye gönüllü uyumun desteklenmesi için yapay zekâ ve ileri analiz tekniklerinin kullanılmasıyla ilgili sektör ve alanlara yönelik riskler tespit edilecek. Böylece denetim süreçlerindeki etkinlik artırılacaktır.

Kayıtdışı istihdam ile mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri desteklenecek. Ayrıca, RADAR Sistemi’nin entegrasyonu sağlanarak verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını oluşturması hedeflenecek. Vergi kaçakçılığının tespitine yönelik yapay zekâ imkanlarından faydalanarak sahte belge kullanımı önlenecek.

VERGİ DENETİMİ ALGISI GÜÇLENDİRİLECEK

Vergi kayıp ve kaçağını önlemenin yanı sıra belge düzeninin yerleşmesi için yaygın vergi denetimleri artırılacak. Bu yaklaşım, mükelleflerde vergi denetimi algısını oluşturmayı ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, organize vergi kaçakçılığıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde mevzuat çalışmaları yapılması planlanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMELERİ HAZIRLANACAK

Kira sözleşmelerinin e-Devlet kapısı aracılığıyla güvenilir bir şekilde hazırlanmasına olanak tanıyan Kira Sözleşmesi uygulaması da yaygınlaştırılacak. Bu yenilik, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.