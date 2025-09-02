Oyuncu Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Oyuncu Burcu Binici, 2 Eylül sabahı bir canlı yayında beklenmedik bir şekilde fenalaşıp baygınlık geçirdi. Yayın sırasında konuştuğu esnada bilincini kaybeden Binici, oturduğu sandalyeden aşağı düştü ve bu durum stüdyoda kısa süreli bir panik havası oluşturdu. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, bu nedenle yayını kesip reklama gitmek durumunda kaldı.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Ambulans ekipleri, Binici’ye hemen müdahale etti. Oyuncu, yaşadığı sağlık sorunu hakkında sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Burcu Binici, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğundan dolayı baygınlık yaşadığını belirtti ve “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN RAHATLAMA

Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu haberi, hayranları ve izleyiciler arasında bir rahatlama yarattı. Binici’nin konuştuğu programda “Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyunundan bahsettiği sırada bu talihsiz olayın yaşandığı öğrenildi.