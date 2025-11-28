Ozan Akbaba’nın Gençlik Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sinem Ünsal ile birlikte başrolünü paylaştığı Uzak Şehir adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, şimdi de gençlik dönemiyle gündemde. Ozan Akbaba’nın yıllar önceki popüler gençlik dizisi Kavak Yelleri’nde barmen olarak yer aldığı bilgisi ortaya çıktı. Ozan Akbaba’nın o fenomen dizideki geçmiş görüntüleri, herkesin dikkatini çekti.

YETENEKLERİ KONUŞULUYOR

Ünlü ismin gençlik dönemine ilişkin sosyal medyada birçok yorum yapıldı; “Ozan Akbaba olduğuna inanamıyorum” ve “Bu sahneyi hatırlıyorum” gibi ifadeler öne çıktı. Uzak Şehir dizisinde sergilediği karizmadan dolayı Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde Harper’s Bazaar tarafından “Yılın Erkeği” ödülüne layık görüldü.