Ozan Güven, Behlül Rolünü Neden Reddettiğini Açıkladı

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Ozan Güven'in Behlül rolünü reddettiği dönemdeki duygusal anlar
Ozan Güven, Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül rolünü neden reddettiğini ve sonrasındaki gelişmeleri paylaştı.
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Ünlü oyuncu Ozan Güven, 2008-2010 yıllarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül rolünün ilk kendisine teklif edildiğini açıkladı. Rolü neden geri çevirdiğini de anlattı. Behlül karakteri daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti ve büyük başarı kazandı.

BEHLÜL ROLÜ İLK KEZ OZAN GÜVEN'E GELDİ

Ozan Güven, “Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi” dedi. “O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

BEHLÜL KARAKTERİ TARİHE GEÇTİ

“Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu” diye konuştu. “Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum. Yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni Canım Ailem’deki karakteri oynamaya itti” şeklinde ekledi.

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