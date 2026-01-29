Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara’da Erdoğan ile Görüştü

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI RESMİ ZİYARET İÇİN TÜRKİYE’DE

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşti. Erdoğan, Mirziyoyev’i Beştepe’de düzenlenen resmi bir törenle karşıladı. İki liderin ve heyetlerin gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Dördüncü Toplantısı’na başkanlık ettiler.

ERDOĞAN, MİRZİYOYEV’İ HAVALİMANINDA DA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’i Esenboğa Havalimanı’nda, uçağından inerken karşıladı. Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği gözlemlendi. İki lider, Büyük Şeref Salonu’nda hatıra fotoğrafı çektirdi ve ardından yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelere geçtiler. Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’nın yanı sıra birçok anlaşmanın imza törenine de katıldılar.

ERDOĞAN: ULUSLARARASI DAYANIŞMAYI ARTIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbektistan’ın uluslararası arenada parlayan yıldızını desteklediklerini belirtti. Erdoğan, “Ülkeler arası dayanışmayı sürekli yükselterek, kapsamlı stratejik ortaklığa çıkardık. Özbekistan ile son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara yakında ulaşacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Türkiye olarak Özbekistan’ın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. İkili ilişkilerin önemine vurgu yapan Erdoğan, 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili olarak kutlanmasındaki katkıları nedeniyle Mirziyoyev’e teşekkürlerini sundu.

TÜRK VE ÖZBEK İKİ DEVLET ARASINDA DESTEĞİ GÖRÜYORUZ

Mirziyoyev, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştiren bir söylemle, “Bir yerde herhangi bir sorun olursa bizler beraberce netice için çalışıyoruz. Neticelerimiz çok yüksek, nazar değmesin diyorum.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin desteği ile son yıllarda ortak çabalar sonucu gelişim göstermelerinin altını çizen Mirziyoyev, “Modern Türkiye, sadece Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte de giderek daha fazla etki kazanıyor.” şeklinde konuştu.

İKİ LİDER DEPREM KONUTLARININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan ve Mirziyoyev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından Özbekistan’ın katkılarıyla Hatay’da inşa edilen konutların açılışını da canlı bağlantıyla gerçekleştirdi. Bu proje, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir örneği olarak kaydedildi.