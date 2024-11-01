Özcan’dan Özer’in Tutukluluğu Üzerine Açıklama

BAŞKANIN TUTUKLANMASINA TEPKİ GÖSTERMEMEK

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanması ile ilgili sesini yükseltmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu konudaki sessizliğini kısa bir açıklama ile sonlandırdı. TV100’e konuşan Özcan, “Sebepleri var, tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum. Gördükten sonra da değerlendireceğim” ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANININ DAVETİNE CEVAP VERMEYİ İHMAL ETTİ

Bu açıklamanın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt’a tüm belediye başkanlarını davet etmesine rağmen, Özcan’ın İstanbul’a da gitmediği dikkat çekti. Özcan’ın bu durumu, konuya olan yaklaşımını ve diğer parti üyeleri ile etkileşimini sorgulatıyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE CHP HEYETİNİN TALEBİ YANITSIZ KALDI

Ayrıca, bu sabah Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ahmet Özer ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuran Özgür Özel ve CHP heyetinin talebine herhangi bir yanıt verilmedi. Bu durum, yerel yönetimlerin ve parti liderlerinin tutuklamalar konusundaki tutumlarını tekrar gündeme getiriyor.