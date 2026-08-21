Özcan Deniz, Eşine Romantik Doğum Günü Sürprizi Yaptı

Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Çiftin aşkı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Bu kez Samar Dadgar’ın 33. yaş günü vesilesiyle romantik anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı, eşinin doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı ve aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

EŞİNE ROMANTİK SÜRPRİZ HAZIRLADI

Özcan Deniz, 33 yaşına basan eşi Samar Dadgar için özel bir doğum günü organizasyonu yaptı. Ünlü şarkıcı, eşine çiçek ve doğum günü pastası alarak romantik bir sürpriz sundu. Çiftin bu özel kutlaması sosyal medyada büyük ilgi topladı.

YENİ YAŞ DİLEĞİNDE İLK SIRADA AŞK VAR

Samar Dadgar, yeni yaşında en büyük dileğinin Özcan Deniz ile bir ömür boyu mutlu olmak olduğunu dile getirdi. Eşi, doğum gününde yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: “Bugün çok güzel dileklerde bulundum. ✨ Ama aslında tek istediğim, sevdiğim adamla bir ömür boyu sürecek bir mutluluk. Çünkü belki de hayatın asıl anlamı budur: sevmek, sevilmek ve birlikte yaşlanmak.”