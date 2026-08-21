Özcan Deniz, Eşine Romantik Doğum Günü Sürprizi Yaptı

Magazin
Özcan Deniz ve eşi romantik bir an paylaşırken gülümsüyorlar
Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın doğum gününü romantik bir organizasyonla kutlayarak aşkını bir kez daha gösterdi.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Özcan Deniz, 2023 yılında İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti. Çiftin aşkı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Bu kez Samar Dadgar’ın 33. yaş günü vesilesiyle romantik anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı, eşinin doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı ve aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

EŞİNE ROMANTİK SÜRPRİZ HAZIRLADI

Özcan Deniz, 33 yaşına basan eşi Samar Dadgar için özel bir doğum günü organizasyonu yaptı. Ünlü şarkıcı, eşine çiçek ve doğum günü pastası alarak romantik bir sürpriz sundu. Çiftin bu özel kutlaması sosyal medyada büyük ilgi topladı.

YENİ YAŞ DİLEĞİNDE İLK SIRADA AŞK VAR

Samar Dadgar, yeni yaşında en büyük dileğinin Özcan Deniz ile bir ömür boyu mutlu olmak olduğunu dile getirdi. Eşi, doğum gününde yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: “Bugün çok güzel dileklerde bulundum. ✨ Ama aslında tek istediğim, sevdiğim adamla bir ömür boyu sürecek bir mutluluk. Çünkü belki de hayatın asıl anlamı budur: sevmek, sevilmek ve birlikte yaşlanmak.”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.