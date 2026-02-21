Özel Harekat Polisleri Erzurum’da Kış Eğitimini Tamamladı

Teşkilatın öncüsü özel hareket polisleri, Erzurum’da zorlu kış koşullarında eğitim programı gerçekleştirdi. Terörle mücadele başta olmak üzere pek çok alanda üstün başarı gösteren özel harekat polisleri, operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır hale gelecek şekilde hazırlıklarını tamamladı.

KAMPA YÜKSEK DAĞLARDA DEVAM EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) Daire Başkanlığı tarafından Erzurum’da, 2 bin 421 metre yükseklikte kış kampı düzenlendi. PÖH ekipleri, kar ve tipinin sıklıkla etkili olduğu Konaklı Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü bölgede yoğun eğitimden geçirildi.