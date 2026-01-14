Özel Kreşteki Eziyet İddialarında 6 Sanığa Dava Açıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, özel bir kreşte 7 çocuğa yönelik eziyet iddiaları nedeniyle 6 sanığın yargılanmasına karar verildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında bazı velilerin şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, o dönemde kreşte öğretmenlik yapan A.Ç., B.G., kreş müdürü A.Y., kreş sahibi B.İ.Y., kreşin psikoloğu B.M. ve beden eğitimi öğretmeni C.Y. hakkında bir iddianame hazırlandı. Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, öğretmenler A.Ç. ve B.G.’nin sorumlulukları altındaki çocuklara sistematik olarak şiddet uyguladıkları ve bu davranışların disiplin sınırlarını aşan şekilde gerçekleştiği kaydedildi. İki öğretmenin “çocuğa karşı eziyet” suçundan yargılanmaları talep edildi.

ÇOCUKLARDA GÖZLENEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

2024 Mart ayında, ailelerin çocuklarında gözlemledikleri davranış değişiklikleri, çocukların tutumlarındaki belirtiler üzerinden dikkat çekti. Ailelerin pedagoji uzmanıyla yaptığı görüşmelerde, kreşteki personelin sert ve uygunsuz davranışlarının aktarılması neticesinde, güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. İncelenen görüntülerde çocukların itilerek yere düşürüldüğü ve çeşitli sert müdahalelere maruz kaldığı anlar belleklerdeki yerini aldı. Bu görüntülerin ardından 8 çocuktan 6’sının ailesi, durumu kayıtlara geçirip şikayette bulundu. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kreşe yönelik idari ve cezai yaptırımlar uyguladı. Ailelerin çocuklarını kurumdan almasının ardından kreş, eğitim faaliyetlerine son verdi.

ŞİKAYETLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

Dosyada yer alan müşteki ifadelerine göre, bazı velilerin yaşanan durumu kuruma bildirdiği fakat hiçbir önlem alınmadığı, şiddet içeren davranışların farklı tarihlerde tekrar ederek sürekli bir hal aldığı öne sürüldü. hazırlanan iddianamede, çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıfta yapılması ve ceza duvarı benzeri uygulamalarla psikolojik baskı oluşturan birçok eylemin yer aldığı belirtildi. Bu uygulamaların çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu vurgulanarak “çocuğa karşı eziyet” suçunun işlendiği ifade edildi.

SUÇU BİLDİRMEME SUÇU DA İDDİA EDİLDİ

İddianame kapsamında sanık A.Ç. hakkında, “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye ya da hamile kadına karşı eziyet” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İki ayrı suçun 7 birey üzerinde gerçekleşmesinin ardından toplamda 21 yıldan 56 yıla kadar hapis cezası istenirken, B.G. için 1 öğrenciye karşı işlediği aynı suç nedeniyle 3 yıldan 8 yıla kadar mahkumiyet talep edildi. Diğer sanıklar için ise “suçu bildirmeme” suçundan 1,5 yıla kadar ceza önerildi. Sanık A.Ç, iddianamede beyanında, “İşe başladığımda büyük gruplarla çalıştım ve sıkıntı yaşamadım. Küçük gruplarla çalışmayacağımı yetkililere bildirmiştim. Ancak bana bildirilmeden küçük gruba geçirildim. Bu süreçte de küçük grupla gerçekleştiremeyeceğimi ifade ettim. Yanıma bir çocuk bakıcısı talep ettim” şeklinde ifadelerde bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA KOYDU

Efeler ilçesindeki kreşte, 27 Mart 2024’te bazı veliler, çocuklarının şiddete maruz kaldığı iddialarıyla polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine incelenen okulun güvenlik kamera görüntülerinde A.Ç’nin bir öğrenciye eziyet ettiği anların yer aldığı belgelendi. Ardından, A.Ç. okuldan uzaklaştırılmış ve diğer çalışanlar ile kreş yönetimi hakkında da adli soruşturma süreci başlatılmıştı.