Özel Okul Öğretmenlerine Yeşil Pasaport Müjdesi

EĞİTİM SEMPOZYUMUNDA ÖZEL OKULLAR ÜZERİNE VURGU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından “Türkiye’de ve Dünyada Özel Okullar” temasıyla Antalya’da gerçekleştirilen “23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu”nun açılışına katıldı. Özel okullarla ilgili düşünceleri nedeniyle muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini dile getiren Tekin, “Bu ülkede özel okul, kamu okulu diye ayrım yok, her ikisi de kamu hizmeti görüyor. Biz de bu hizmetin sağlıklı götürülmesi için kamusal görevlerimizi yerine getireceğiz, beraber çalışacağız, öyle de yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, özel okulda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesinin de gündemlerinde olduğunu belirtti.

ÖZEL OKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE YEŞİL PASAPORT

Türkiye’nin eğitim yapısı ile ilgili bilgiler veren Tekin, 2002-2003 eğitim yılında 367 bin 145 derslikle eğitim öğretime başlandığını açıkladı. Şu anda ise 734 bin 884 derslik ile 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlanacağını aktardı. 2002-2003’te 540 bin öğretmenle eğitim öğretime geçildiğini hatırlatan Tekin, şu anda 1 milyon 239 bin öğretmenin görev yaptığını vurguladı. Tekin ayrıca, “Eğitim öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz” dedi.

FETÖ’NÜN ETKİSİNDEN KURTULMA VURGUSU

Tekin, 2002 yılında 2 bin 395 özel okul bulunduğunu ve FETÖ’nün bu sektörde az da olsa etkili olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, “Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı” şeklinde konuştu. Eğitim sisteminin gelişimi ve özel okul sayısının artışı ile ilgili yaptığı bu açıklamalar, bakanlığın eğitimdeki rolünü ve sorumluluğunu gözler önüne seriyor.