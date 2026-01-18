Özel Okullara İki Yılda Uygulanan Ceza Tutarı 83 Milyon Lira

İYİ PARTİ’DEN EĞİTİM ÜCRETLERİ İÇİN SORU ÖNERGESİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği yazılı soru önergesi ile özel okullarda belirlenen yıllık eğitim ücretleri ve ek hizmet bedelleri hakkında bilgi talep etti. Bakan Tekin, bu önergeye verdiği yanıtta bakanlığa bağlı özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira olduğunu açıkladı.

ÖZEL OKUL HARCAMALARI BELLİ OLDU

Tekin’in aktardığı bilgilere göre, özel okullarda ortalama kitap-kırtasiye ücreti 52 bin 181 lira, kıyafet ücreti 23 bin 984 lira, yemek ücreti 99 bin 546 lira ve servis ücreti ise 93 bin 620 lira olarak belirlendi. Bakan ayrıca, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında, yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını da ifade etti.

CEZALAR YILLIK DÜZENLEME İÇİN GÜNDEME ALINDI

Bakan Tekin, “Bin 931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulanmıştır.” şeklinde bir bilgi verdi. Bu durumun eğitim alanındaki düzenlemelerin ve yaptırımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

