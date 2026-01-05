Özel Okullarda 2026-2027 Dönemi Ücret Artış Tavanları Belirlendi

2026 YILINDAKİ ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon raporunu açıklamasının ardından 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranları kesinleşti. Bu doğrultuda özel okulların 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırları da netleşmiş oldu.

ENFLASYON RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI

Aralık ayında tüketici enflasyonunun yüzde 0,89 oranında arttığı belirtilirken, 2025 yılı genelinde yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak hesaplandı. Öte yandan, üretici fiyat endeksi (ÜFE) aralıkta yüzde 0,75’lik bir artış gösterirken, yıllık ÜFE artışı yüzde 27,67 seviyesine ulaştı. Bu veriler, özel okullarda uygulanabilecek tavan zam oranlarının belirlenmesinde dikkate alındı.

ÜCRET ARTIŞ ORANLARI NETLEŞTİ

Açıklanan enflasyon oranlarının ardından, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflar için özel okulların uygulayabileceği azami ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran, yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve kademe başlangıçları için geçerli olacakken, mevcut öğrencilerin bulunduğu ara sınıflardaki ücret artışları ise yüzde 30,74 ile sınırlandırıldı.

EĞİTİM DIŞI HİZMETLER İÇİN AYRI ÜST SINIR

Eğitim ücreti dışında kalan kalemler için farklı bir tavan oranı belirlendi. Servis ve yemek ücretleri hariç, eğitim dışı hizmetlerde uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 29,28 olarak tespit edildi. Böylece özel okullar, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde bu belirlenen sınırların üzerinde ücret artışı yapamayacak.

ÜCRET ARTIRIM HESAPLAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Mevzuata göre özel okulların yıllık ücret artışlarında kullanılan hesaplama yöntemi güncellendi. Yeni düzenlemeyle, velilerin daha fazla korunması amaçlanarak zam üst sınırının daha düşük seviyelerde belirlenmesi hedeflendi. Önceki yöntemde, ÜFE ve TÜFE ortalaması alındıktan sonra bu orana 5 puan eklenerek tavan zam belirleniyordu. Yeni sistemde ise bu uygulama sona erdirildi ve bu oran artık 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak. Bu değişiklik, görünüşte çok küçük bir oran gibi olsa da, genel ücret artışlarını aşağı çekme potansiyeline sahip bir etki yaratıyor.

KADME GEÇİŞLERİNDE YENİ SINIRLAMALAR

Düzenlemenin önemli başlıklarından biri, kademe geçişlerinde serbest fiyat uygulamasının sona erdirilmesi oldu. İlk kez 1., 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için de ücret artışlarına yeni sınırlar getirildi. Buna göre bu sınıflarda uygulanacak ücret artışları, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Böylelikle, okul yönetimlerinin inisiyatifine bırakılan başlangıç sınıfı ücretleri için de yasal bir üst sınır oluşturulmuş oldu.